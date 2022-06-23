РК увеличит объём безвозмездной помощи

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Правительство РК приняло решение выделить в 2023 году на проекты безвозмездной помощи 2 трлн 586 млрд 600 млн вон (1 млрд 988 млн долларов), что на 21,5% больше по сравнению с этим годом. Решение было принято 22 июня в ходе 4-го заседания совета по стратегии безвозмездного сотрудничества в целях развития. В совещании приняли участие представители 14 профильных государственных ведомств, в том числе, МИД, министерства планирования и финансов, министерства образования, Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и Экспортно-импортного банка. Официальная помощь в целях развития (ODA) делится на безвозмездную помощь без обязательств по возврату и помощь, предполагающую возврат средств. Учитывая повышенную уязвимость развивающихся стран перед лицом затяжного кризиса COVID-19, проекты безвозмездной международной помощи в следующем году будут сосредоточены на усилении реагирования на глобальные кризисы. Помимо этого, на заседании впервые была принята панминистерская стратегия продвижения безвозмездной помощи в сфере образования. Основное внимание в ней уделяется устранению дефицита образования, вызванного кризисом COVID-19, и преодолению разрыва в доступе к цифровому образованию.