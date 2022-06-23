Китай против участия РК в саммите НАТО

Китай высказался против участия РК в предстоящем 29-30 июня в Мадриде саммите НАТО. 23 июня представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе очередного брифинга заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион не является зоной интересов НАТО. По его словам, страны региона и население выступают решительно против привлечения военных организаций, а также любых действий и высказываний, которые могут привести к разделению и противостоянию. В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Китай не обладает правом вето относительно участия РК в каких-либо мероприятиях, Он подчеркнул, что США не стремятся к созданию версии НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приглашая союзников на саммит альянса. Он напомнил, что НАТО - это Трансатлантический оборонный альянс. Кирби также заявил, что США возлагают большие надежды на участие президента РК Юн Сок Ёля в саммите.