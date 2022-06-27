Сделан новый шаг к утверждению первой в РК вакцины против COVID-19

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Первая в РК вакцина-кандидат против COVID-19 одобрена отечественными фармацевтами, что стало очередным шагом к началу коммерческого применения препарата. Как сообщили в Корейской администрации по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, вакцина-кандидат GBP510 (SKYCovione), разработанная компанией SK Bioscience, рекомендована на заседании фармацевтического экспертного комитета как готовая к применению с точки зрения безопасности и эффективности. Это первая отечественная вакцина, успешно прошедшая все три этапа клинических испытаний. Компания-разработчик провела третий этап с участием около четырёх тысяч взрослых в шести странах — Таиланде, Вьетнаме, Новой Зеландии, Украине, Филиппинах и РК. Рекомбинантная белковая вакцина создана на основе новых двухкомпонентных наночастиц, которые могут максимизировать иммунный эффект. Она разработана совместно с Институтом белкового дизайна Вашингтонского университета. GBP510 применяется в виде двукратных инъекций с четырёхнедельным перерывом. Препарат сравнили с вакциной AstraZeneca. Эксперты пришли к выводу, что отечественная вакцина превосходит американскую с точки зрения иммуногенности. При этом профиль безопасности вакцины-кандидата соответствует профилю безопасности AstraZeneca. Комитет рекомендовал следить за побочными эффектами после утверждения продукта. Окончательное решение об одобрении вакцины-кандидата будет принято до конца недели.