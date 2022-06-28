Bloomberg: Корейская вона ослабла

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На фоне резкого повышения базовой процентной ставки ФРС США во втором квартале этого года наблюдается самое быстрое после валютного кризиса 1997 года ослабление валют стран Азии. По данным Bloomberg, по состоянию на 30 июня Азиатский индекс Bloomberg JP Morgan, отслеживающий котировки валют крупнейших стран Азии по отношению к доллару сократился на 4,5% по сравнению с концом марта, составив 102,53 пункта. Индекс учитывает валюты РК, Китая, Гонконга, Тайваня, Индии и крупнейших стран Юго-Восточной Азии, за исключением Японии. Это самый низкий показатель с 1997 года, когда во время валютного кризиса в Восточной Азии индекс сокращался на 5,9% в третьем квартале и на 16,7% в четвёртом. В этот день курс южнокорейской воны превысил 1,300 вон за 1 доллар. В Bloomberg сообщается о том, что в этом месяце ослабление воны будет максимальным за последние 11 лет.