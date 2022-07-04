4 июля в РК 18.147 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 4 июля в стране зарегистрированы 18.147 новых случаев COVID-19. Это в 2,9 раза больше по сравнению с предыдущим днём, и в два раза больше, чем неделю назад. Нынешний показатель – максимальный с 26 мая, когда он составил 18.805. Карантинные власти связывают рост заболеваемости со смягчением мер социального дистанцирования, ослаблением иммунитета у вакцинированных и переболевших, а также возобновлением международного авиасообщения. Не исключается новая волна заражений во второй половине года, при которой число заболевших может увеличиться до 150-200 тыс. в сутки. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 54 человека. Это на 2 человека меньше, чем 3 июля. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека. Общее число умерших с начала пандемии – 24.576 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.