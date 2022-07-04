Американец корейского происхождения – лауреат Филдсовской премии

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39-летний американец корейского происхождения Хо Чжун И (June Huh) стал обладателем Филдсовской премии, одной из самых престижных наград в области математики, за вклад в работу над проблемами в области геометрии и комбинатóрики. Церемония награждения состоялась 5 июля в рамках Международного математического конгресса, проходящего в Хельсинки. Профессор Принстонского университета и Корейского института перспективных исследований (KIAS) стал первым учёным корейского происхождения, удостоенным данной награды. Хо Чжун И родился в 1983 году в Калифорнии, но вырос в РК. Он специализировался в области физики и астрономии на бакалавриате Сеульского государственного университета, изучал математику в аспирантуре данного университета, а в 2014 году получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете. Филдсовская премия присуждается каждые четыре года Международным математическим союзом молодым учёным в возрасте до 40 лет, внёсшим значительный вклад в науку. Её часто называют математическим эквивалентом Нобелевской премии. Наряду с Хо Чжун И, лауреатами премии этого года стали Джеймс Мейнард из Оксфордского университета, Хьюго Дюминил-Копеy из Института перспективных научных исследований во Франции и Марина Вязовская, уроженка Украины, профессор Швейцарского технологического института в Лозанне.