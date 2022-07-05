6 июля в РК 18.511 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 6 июля в стране зарегистрированы 18.511 новых случаев COVID-19. Это на 860 меньше по сравнению с предыдущим днём, когда был зарегистрирован максимальный показатель за последние 42 дня. Темпы распространения вариантов штамма Омикрон замедлялись в последние месяцы, достигнув 27 июня минимальной отметки в 3.423 человека. Затем начался рост показателя, и сейчас еженедельно количество заражённых увеличивается вдвое. Карантинные власти не исключают начала очередной волны заражений. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 56 человек. Это на 5 человек меньше, чем 5 июля. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 10 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.593 человека. Коэффициент смертности составляет 0,13%.