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Китай продолжает выступать против присоединения РК к возглавляемому США полупроводниковому альянсу Chip 4. 21 июля китайское экономическое издание со ссылкой на представителя министерства торговли Шу Цзюэтина сообщило, что при построении рамок сотрудничества с одними странами не следует подвергать дискриминации другие страны. Ранее на этой неделе представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам, что шаги США по созданию полупроводникового альянса идут вразрез с тенденцией времени, поскольку мировая экономика стала глубоко интегрированной. Добавив, что данная инициатива неизбежно потерпит неудачу, он выразил надежду на то, что будут предприняты шаги, которые помогут защитить мировую промышленность и цепочки поставок полупроводников на основе принципов справедливого рынка. Ранее Вашингтон попросил Сеул дать ответ о присоединении к альянсу не позднее конца августа.