Орбитальный аппарат «Танури» отправится к Луне

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4 августа в космос отправится первый отечественный аппарат по исследованию Луны под названием «Танури». Он будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies с базы Космических сил США на мысе Канаверал. «Танури» прибыл в США в специальном контейнере. В течение месяца он проходил проверку, неполадок не обнаружено. Изначально запуск был намечен на 2 августа, но в процессе проверки Falcon 9 компания Space Exploration Technologies сообщила о необходимости дополнительных технических работ. Поэтому запуск был перенесён. Подготовка к нему проходит в штатном режиме. «Танури» собрали в специальном модуле, который закрепляют на ракете. За сутки до запуска ракета вместе с лунным аппаратом будет доставлена на стартовую площадку и установлена в вертикальном положении. После этого последуют процедура последней предстартовой проверки, заправка топлива и отсчёт времени. Если всё пойдёт по плану, «Танури» достигнет Луны в декабре. Запуск намечен на 19:08 4 августа по местному времени, или на 18:08 5 августа по корейскому времени. Через 40 минут после запуска «Танури» должен отделиться от ракеты. Данный процесс будет транслироваться в прямом эфире с помощью камеры, установленной на аппарате. Через час будет проведён первый сеанс связи.