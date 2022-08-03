Президент РК обещает оправдать надежды народа

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Прошедший отпуск был временем тщательного обдумывания ситуации в стране и надежд народа, которые необходимо оправдать. Об этом заявил 8 августа президент РК Юн Сок Ёль в ходе краткого общения с представителями прессы перед началом первого рабочего дня после возвращения из отпуска. Глава государства пообщался с журналистами впервые после двухнедельного перерыва. Он сказал, в частности, что во время отпуска у него было время ещё раз тщательно обдумать всё произошедшее в период после его инаугурации, и он ощутил чувство благодарности к людям за то, что они как подвергли его критике, так и сердечно поддержали. Рейтинг главы государства опустился ниже 30% из-за экономических проблем, сложностей внутри правящей партии и негативной реакции народа на непопулярные политические предложения, такие как снижение возраста поступления в начальную школу с шести до пяти лет. На вопрос, планирует ли он провести кадровые перестановки, включая замену министра образования Пак Сун Э, президент ответил, что «будет смотреть на всё с точки зрения народа». Коснувшись возможного вступления РК в возглавляемый США полупроводниковый альянс Chip 4, Юн Сок Ёль сказал, что правительство внимательно изучает этот вопрос с точки зрения национальных интересов.