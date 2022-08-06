Число новых случаев COVID-19 – максимальное за четыре месяца

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 8 августа в стране зарегистрированы 149.897 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с 13 апреля. Такой рост объясняется как традиционным увеличением количества проводимых тестов на COVID-19 после выходных, так и активным распространением высокоинфекционных субвариантов вируса Омикрон. Распространению инфекции способствует также активность населения в сезон отпусков. Медики сообщают о росте числа повторных заражений, на долю которых приходятся 5,43% вновь подтверждённых случаев. Эксперты полагают, что темпы распространения коронавируса приближаются к максимальным значениям. Пик может быть достигнут до конца августа, после чего распространение инфекции пойдёт на спад. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 364 человека, что на 40 человек больше, чем в предыдущий день. Это максимальный показатель с 11 мая. 84,9% тяжёлых больных приходятся на людей в возрасте старше 60 лет. Заполнены 38,5% коек в палатах интенсивной терапии. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 40 человек. Коэффициент смертности составляет 0,12%. С 10 августа иностранцы, прибывающие в РК по краткосрочным визам, смогут сдать ПЦР-тест в аэропортах Инчхон, Кимхэ и Чечжу. Данное решение принято с целью минимизировать количество ввозных случаев COVID-19 в условиях новой волны заражений.