К Дню освобождения Кореи будут амнистированы 1.693 человека

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12 августа президент РК Юн Сок Ёль утвердил список подпадающих под специальную амнистию по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. В него вошли 1.693 человека, в том числе, крупные предприниматели. Среди них председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, который ранее был освобождён из заключения условно-досрочно. Под амнистию также попали президент Lotte Group Син Дон Бин, глава компании Dong Kuk Steel Mill Чан Сэ Чжу, бывший председатель STX Group Кан Док Су и несколько профсоюзных активистов. Бывший президент РК Ли Мён Бак и бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су в список не попали. Амнистированы также лица, осуждённые за мелкие уголовные преступления, владельцы малого бизнеса и заключённые, отличившиеся примерным поведением. Отменены решения о лишении водительских прав и лицензий на рыболовство для 593.509 человек. Выступая на заседании кабинета министров, президент страны Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что амнистия поможет выходу страны из экономического кризиса.