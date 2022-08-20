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Экономика

РК пытается не допустить дискриминации своих автопроизводителей в США

Write: 2022-08-19 13:59:17Update: 2022-08-19 14:09:32

РК пытается не допустить дискриминации своих автопроизводителей в США

Photo : YONHAP News

Президент США Джо Байден подписал Акт об инфляции, представляющий собой программу поддержки атомной и зелёной энергетики. Он предусматривает выделение субсидий производителям электромобилей и  предоставление им налоговых льгот. Однако, как выяснилось южнокорейский гигант Hyundai Motor, пообещавший инвестировать в США 10,5 млрд долларов, не вошёл в список получателей льгот. Если все льготы на рынке электромобилей получат только американские производители, и без того сложная конкурентная борьба Hyundai Motor с американскими компаниями усложняется ещё больше. Как заявил представитель МИД РК, американский Акт об инфляции в части льгот для электромобилей может не соответствовать принципам режима наибольшего благоприятствования в рамках ВТО, не говоря уже о принципах соглашения о свободной торговле. Опасения южнокорейского правительства по этому поводу были переданы американской стороне по разным каналам. МИД РК намерен продолжить работу по недопущению дискриминации в отношении южнокорейских компаний. 
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