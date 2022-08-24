Система электронных разрешений на въезд распространится на остров Чечжудо

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С 1 сентября иностранцы, желающие посетить остров Чечжудо, должны будут зарегистрироваться в системе выдачи электронного разрешения на въезд K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization). Система распространяется на граждан 112 стран, которые могут приезжать в РК без визы. До прибытия в страну они должны ввести свои данные на сайте K-ETA, чтобы получить электронное разрешение на поездку. Система была внедрена 1 сентября прошлого года, но из неё был исключён остров Чечжудо, имеющий статус «международного туристического города». Этим стали злоупотреблять иностранцы, изначально направляющиеся в РК с целью нелегального трудоустройства. По данным минюста, в период со 2 по 22 августа на остров Чечжудо прибыли 1.504 гражданина Таиланда. Во въезде в страну было отказано 855 тайцам. Из них 749 ранее сталкивались с отказом в выдаче K-ETA. 15,6% из 649 человек, которым разрешили въезд в страну, исчезли, и в настоящий момент связи с ними нет.