Демократическую партию Тобуро возглавил Ли Чжэ Мён

Photo : YONHAP News

На общенациональном съезде основной оппозиционной Демократической партии Тобуро, состоявшемся 28 августа на Олимпийском стадионе в Сеуле, её новым председателем избран Ли Чжэ Мён, бывший кандидат в президенты страны. За него проголосовали 77,77% делегатов съезда. За второго кандидата Пак Ён Чжина отдано 22,23% голосов. Поблагодарив членов партии за оказанное доверие, Ли Чжэ Мён назвал своей главной целью объединение партии. Он выразил готовность к активному сотрудничеству с правительством и правящими силами в сложной экономической ситуации. Ли Чжэ Мён пообещал также привести партию к победе на парламентских выборах, которые назначены на апрель 2024 года. Из пяти человек, выбранных в состав Высшего совета партии, четверо входят в окружение Ли Чжэ Мёна. Президент Юн Сок Ёль поздравил его с победой, выразив надежду на совместную работу «для решения неотложных проблем в трудные времена».