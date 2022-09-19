Правительство РК пытается стабилизировать цены на капусту

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В РК значительно выросли цены на корейскую капусту, спрос на которую осенью традиционно высокий, поскольку она является основным ингредиентом квашеных овощей кимчхи, заготавливаемых на зиму. Стоимость одного кочана составляет 15 тыс. вон (11 долларов). Такая ситуация объясняется плохим урожаем, что обусловлено сильной жарой и дождями. Удорожание капусты неизбежно сказалось на росте цен на кимчхи. Один из производителей данного продукта CJ CheilJedang повысил цены на 19 наименований кимчхи в среднем на 11%. Другие производители также планируют принять аналогичные меры. Крупные торговые сети сообщают о сокращении поставок кимчхи из капусты. В основном на прилавках кимчхи из редьки и других овощей. Правительство пытается исправить ситуацию, поставляя капусту на рынок раньше запланированных сроков. Принято также решение чуть раньше импортировать 600 тонн капусты. Однако эксперты считают, что рост цен на данный продукт будет продолжаться. В Корейском институте экономики сельского хозяйства говорят, что поэтапного снижения цен можно ожидать не раньше октября, когда начинается полноценный сбор урожая. Кимчжан, сезон заготовки кимчхи, стартует в начале ноября. Поэтому власти намерены заблаговременно принять меры по стабилизации поставок соответствующих продуктов.