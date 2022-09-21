РК и Канада расширяют сотрудничество в сфере минеральных ресурсов

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22 сентября компания LG Energy Solution и Корейская корпорация минеральных ресурсов подписали четыре меморандума о взаимопонимании с канадскими профильными компаниями и министерством природных ресурсов Канады. В соответствии с договорённостями, LG Energy Solution обеспечит стабильные поставки лития и кобальта для своих заводов по производству батарей в Северной Америке. Корейская корпорация минеральных ресурсов и правительство Канады договорились расширить обмен информацией в сфере добычи основных минеральных ресурсов. Подписанные меморандумы являются частью мер противодействия отрицательным последствиям американского Акта об инфляции, который значительно ослабляет позиции иностранных производителей на автомобильном рынке США. В настоящий момент 80% гидроксида лития, ввозимого в РК, приходится на поставки из Китая. Также отмечается высокая зависимость от китайских поставок кобальта и графита.