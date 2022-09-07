Курс национальный валюты РК минимальный за 13 лет

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По итогам торгов на Корейской бирже 26 сентября курс национальной валюты составил 1.431,30 воны за доллар, что на 22 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов курс опускался до отметки 1435,40 воны за доллар. Нынешний курс – самый низкий с 16 марта 2009 года, когда он составил 1.440 вон за доллар. Падение воны произошло после того, как доллар начал быстро расти после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ставку на 0,75% третий раз подряд, а также на фоне глобального ужесточения денежно-кредитной политики. С начала года вона обесценилась примерно на 17% по отношению к доллару. Настроения участников рынка остаются подавленными, а волатильность на валютном рынке в последние месяцы усилилась. Правительство РК рассматривает возможность использования стабилизационного фонда в рамках усилий по сдерживанию дальнейшего падения воны. Основной биржевой индекс KOSPI упал на 69,06 пункта, или 3,02%, составив 2.220,94 пункта.