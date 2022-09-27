Главы правительств РК и Японии встретились в Токио

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28 сентября в Токио состоялась встреча премьер-министров РК и Японии Хан Док Су и Фумио Кисиды. Открывая встречу, южнокорейский премьер отметил, что РК и Япония «являются близкими соседями и важными партнёрами по сотрудничеству, которые разделяют демократические ценности и принципы рыночной экономики». Он особо подчеркнул, что новая южнокорейская администрация, приступившая к работе в мае этого года, неоднократно высказывалась за улучшение отношений между Сеулом и Токио в интересах обеих стран и их народов. Фумио Кисида в ответ отметил, что в Токио поступили многочисленные соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ от южнокорейцев, в том числе, от президента Юн Сок Ёля. Он попросил передать южнокорейскому лидеру благодарность за соболезнования и поблагодарил Хан Док Су за личное присутствие на церемонии похорон Абэ.