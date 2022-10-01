СК вновь запустила баллистическую ракету

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4 октября в 7:23 утра Северная Корея запустила баллистическую ракету из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, возможно речь идёт о ракете средней дальности. Есть данные о том, что траектория её полёта проходила через воздушное пространство Японии в районе префектур Аомори и Хоккайдо. Ведётся анализ более подробных характеристик ракеты. С начала года Север провёл 21 испытательный запуск баллистических ракет. По предположениям военных, применялись реактивные системы залпового огня «сверхбольшого калибра» KN-25, северокорейский аналог российской баллистической ракеты «Искандер» KN-23 и северокорейская версия американского армейского тактического ракетного комплекса ATACMS.