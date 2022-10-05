В РК растёт промышленное потребление электроэнергии

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Промышленное потребление электроэнергии в РК за тридцать лет с 1990 по 2019 год увеличилось на 372%, или в 4,7 раза. Это ставит РК на второе место по темпам роста энергопотребления среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованные 6 октября. При этом темпы роста промышленных тарифов на электроэнергию за 30 лет составили всего 53%. Это значительно ниже по сравнению с другими крупными экономиками и препятствуют повышению энергоэффективности. Для сравнения, за тот же период промышленное потребление электроэнергии в США, Великобритании и Японии снизилось на 14%, 9% и 19% соответственно, а во Франции увеличилось на 1%. В 1990 году промышленный тариф на электроэнергию в РК был выше, чем в таких странах, как США, Япония и Франция, но в 2020 году он опустился на 22-е место среди стран ОЭСР, составив 94,3 доллара за МВтч. В то время как в большинстве стран ОЭСР с 2000-х годов наблюдается тенденция к снижению потребления энергии, несмотря на рост валового внутреннего продукта (ВВП), в РК экономический рост сопровождается ростом энергопотребления.