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Политика

Лидеры РК и Японии обсудили действия Пхеньяна

Write: 2022-10-07 09:33:29Update: 2022-10-07 17:46:22

Лидеры РК и Японии обсудили действия Пхеньяна

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль провёл 6 октября телефонный разговор с японским премьер-министром Фумио Кисида. Стороны обсудили ракетные запуски Северной Кореи, обозначив необходимость в укреплении сотрудничества в сфере безопасности. Главы двух государств осудили действия Пхеньяна, назвав их серьёзными и недружественными. Они сошлись во мнении о важности сотрудничества РК, США и Японии и единства международного сообщества в вопросе противодействия северокорейской угрозе. Помимо этого, Юн Сок Ёль и Фумио Кисида оценили положительные подвижки в налаживании двусторонних отношений, договорившись поддерживать тесный диалог по самым разным вопросам, продолжая дипломатические усилия, нацеленные на улучшение отношений двух стран. Телефонный разговор глав РК и Японии состоялся по запросу Токио.
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