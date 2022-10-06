РК подняла в воздух истребители в ответ на учения Севера

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12 северокорейских самолётов - 8 истребителей и 4 бомбардировщика - пролетели 6 октября в 14:00 в районе линии особого внимания на межкорейской границе. РК в ответ подняла в воздух около 30 истребителей. Групповой полёт самолётов Северной Кореи был осуществлён в районе уезда Коксан-гун провинции Хванхэ-Пукто. Он находится в 80 км к северу от южнокорейского приграничного уезда Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо и в 110 км от Сеула. Демонстрационный полёт, целью которого стали учения по поражению наземных и воздушных целей, продлился около одного часа, сообщили в Объединённом комитете начальников штабов. Пхеньян впервые проводит демонстрационный групповой полёт военной авиации. Он не является нарушением межкорейского соглашения в военной области, которое было подписано 19 сентября 2018 года в Пхеньяне. В соответствии с ним, в воздушном пространстве над демилитаризованной зоной установлены бесполётные зоны. Эксперты полагают, что нынешний полёт северокорейских самолётов является ответом на учения РК, США и Японии, проведённые после запусков северокорейских баллистических ракет.