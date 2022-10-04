КНДР запустила две баллистические ракеты в Восточное море

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6 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены в промежутке между 6:01 и 6:23 из района Самсок, относящегося к Пхеньяну. Обычно запуски из пригорода Пхеньяна осуществлялись с аэродрома Сунан. Район Самсок использован в качестве места пуска впервые. Сообщается, что в этот раз СК использовала мобильную пусковую установку. Первая ракета пролетела 350 км на максимальной высоте 80 км. Её скорость составила примерна 5 Махов. Вторая ракета пролетела 800 км на высоте 60 км со скоростью 6 Махов. Предполагается, что в первом случае применялась реактивная система залпового огня «сверхбольшого калибра» KN-25, а во втором - северокорейский аналог российской баллистической ракеты «Искандер» KN-23. Военные РК и США продолжают наблюдение за КНДР, сохраняя боеготовность. Данный запуск был осуществлён через два дня после того, как 4 октября из района Мупхён-ри провинции Чагандо произведён пуск баллистической ракеты средней дальности, предположительно Хвасон-12. Эксперты полагают, что СК пошла на очередной испытательный запуск в ответ на решение о возвращении атомного авианосца «Рональд Рейган» (CVN-76) в территориальные воды РК в Восточном море, которые он ранее покинул после завершения совместных учений ВМС РК и США. 6 октября МИД КНДР сделал заявление о том, что Пхеньян внимательно следит за возвращением авианосца «Рональд Рейган» к берегам Корейского полуострова, что дестабилизирует политическую обстановку в регионе. Сообщается, что американский авианосец примет участие в совместных с РК и Японией учениях по выявлению и отслеживанию баллистических ракет. Между тем, в этот день СБ ООН провёл открытый брифинг по ракетным запускам КНДР, что также вызвало возмущение Пхеньяна. С начала года СК провела 22 запуска баллистических ракет.