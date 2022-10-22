В РК пока не рассматривают полную отмену масочного режима

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Отмена масочного режима в закрытых помещениях возможна не ранее чем через три месяца. Об этом заявил 24 октября председатель экспертной комиссии по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям Чон Ги Сок. По его словам, пока ещё рано снимать маски в помещениях, поскольку неизвестно, какой будет седьмая волна распространения коронавируса, и насколько сильной окажется эпидемия гриппа. Чон Ги Сок отметил, что дети в возрасте до трёх лет не очень часто заражались опасными вирусами, поэтому полная отмена масочного режима может подвергнуть их опасности. Даже в случае отмены обязательного ношения масок в помещениях, это не коснётся общественного транспорта и медицинских учреждений. О полном отказе от масок можно будет говорить только через значительное время после объявления о прекращении пандемии коронавируса, - добавил Чон Ги Сок.