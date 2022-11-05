Создаётся единый центр помощи пострадавшим в Итхэвонской трагедии

Photo : YONHAP News

После завершения 5 ноября национального траура правительство РК создаст единый центр помощи пострадавшим в Итхэвонской трагедии. Об этом заявил премьер-министр Хан Док Су в ходе состоявшегося 4 ноября заседания центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Глава правительства отметил, что по всей стране открыты 69 поминальных алтарей, а в Сеуле память погибших пришли почтить более 90 тыс. человек. Он в очередной раз выразил соболезнования семьям, потерявшим близких, поблагодарил жителей страны, выразивших сочувствие. После завершения национального траура местные администрации могут устанавливать временные алтари по своему усмотрению. Хан Док Су указал на проблему незаконных пристроек к зданиям, которые уменьшаю ширину тротуаров. Он призвал местные власти провести проверку наличия таких пристроек и принять надлежащие меры. С 4 ноября в часы пиковой нагрузки в метро будут приниматься меры по контролю за потоком пассажиров из-за вероятности возникновения давки. Хан Док Су заявил, что правительство примет необходимые меры для предотвращения трагедий, подобных давке в районе Итхэвон.