В РК почтили память солдат ООН, погибших в годы Корейской войны

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Правительство РК сделает всё возможное для того, чтобы сохранить память о доблести воинов ООН-участников Корейской войны. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 11 ноября в Мемориальном парке ООН в Пусане по случаю Международного дня памяти погибших солдат ООН. РК будет по возможности приглашать в страну как можно больше иностранных ветеранов Корейской войны, а также посещать их в разных странах, чтобы выразить благодарность,- отметил Хан Док Су. В церемонии приняли участие 114 ветеранов и членов их семей из 15 стран. Четыре ветерана были удостоены государственных наград. В Мемориальном парке захоронены три участника Корейской войны. Хан Док Су заявил, что РК будет защищать мир на Корейском полуострове и противостоять военным угрозам Пхеньяна, опираясь на крепкую обороноспособность и союз с США.