Дочь северокорейского лидера впервые показали публике

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Дочь северокорейского лидера Ким Чон Ына впервые показали публике. Она присутствовала вместе с отцом на запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17», который состоялся 18 ноября на авиабазе «Сунан» в окрестностях Пхеньяна. Как сообщило агентство ЦТАК, Ким Чон Ын «прибыл на место испытания стратегического оружия вместе со своей любимой дочерью и супругой, чтобы лично руководить процессом». На четырёх фотографиях, опубликованных агентством, запечатлена девочка школьного возраста в белой зимней куртке и чёрных брюках, которая держит Ким Чон Ына за руку, когда они вместе обходят новую военную технику. Имя школьницы не указывается. Северокорейские СМИ никогда не сообщали о наличии детей у лидера страны. Между тем, по данным разных источников, Ким Чон Ын женился в 2009 году, и сейчас у него трое детей – две дочери и сын, которые родились в 2010, 2013 и 2017 годах. По мнению экспертов, появление дочери северокорейского лидера на испытаниях МБР «Хвасон-17» призвано подчеркнуть устойчивость северокорейского режима и уверенность в надёжности ракетного оружия, которое способно обеспечить безопасность будущих поколений. Как сообщило агентство ЦТАК, ракета пролетела 999 километров на максимальной высоте 6.041 километр и упала в Восточное море. Данные, представленные Пхеньяном, соответствуют южнокорейским и японским данным. Предполагаемая максимальная дальность полёта ракеты превышает 15 тысяч километров.