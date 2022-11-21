Министр обороны РК встретился с коллегами из Юго-Восточной Азии

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22 ноября министр обороны РК Ли Чжон Соп провёл двусторонние встречи со своими коллегами из Индонезии, Филиппин и Вьетнама. Контакты состоялись на полях совещания министров обороны АСЕАН-Плюс, проходящих в камбоджийском городе Сиемреап с 21 по 23 ноября. На встрече с министром обороны Индонезии Прабово Субианто глава минобороны РК высоко оценил сотрудничество в сфере оборонной промышленности, назвав его основой двусторонних отношений. Прабово Субианто обещал обеспечить реализацию совместного проекта создания истребителя нового поколения. На встрече с филиппинским коллегой Хосе Фаустино глава южнокорейского оборонного ведомства выразил надежду на активизацию обменов на высоком уровне и расширение взаимодействия в сфере оборонной промышленности. Хосе Фаустино отметил стремление Филиппин к расширению обменов в сфере морской безопасности. В ходе встречи с министром обороны Вьетнама Фан Ван Жангом речь шла об активизации военного сотрудничества. Фан Ван Жанг предложил работать над углублением взаимодействия РК и АСЕАН в различных направлениях.