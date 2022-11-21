Фанатам сборной РК разрешено поддержать её в центре Сеула

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24 ноября южнокорейская сборная по футболу проведёт свою первую игру группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре. В этот день на площади Кванхвамун в центре Сеула состоится массовое мероприятие с участием болельщиков сборной, именуемых «Красные дьяволы». Как сообщили 22 ноября в мэрии Сеула, экспертная комиссия приняла решение разрешить «Красным дьяволам» провести мероприятие в поддержку сборной. Комиссия приняла во внимание план обеспечения безопасности, предоставленный организаторами. В нём учтены рекомендации экспертов по вопросам безопасности в тёмное время суток, требования к регулированию движения участников массовых шествий и инструкция к действиям в экстренных ситуациях. «Красные дьяволы» пообещали принять все возможные меры безопасности, выделив 300 человек, которые будут следить за соблюдением порядка и предотвращать скопления людей. На время проведения акции поддержки сборной изменяется схема движения автобусов, которые будут объезжать площадь Кванхвамун. Массовые собрания фанатов разрешены 24 ноября с 18:00 до 2:00, когда сборная проведёт игру со сборной Уругвая, в тот же промежуток времени 28 ноября, когда будет проходить матч с командой Ганы, а также с 20:00 2 декабря до 02:00 3 декабря во время игры с командой Португалии. Как сообщил 24 ноября начальник управления по контролю за ликвидацией последствий стихийных бедствий министерства административного управления и безопасности РК Ким Сон Хо, мероприятия в поддержку сборной будут проходить в дни матчей в общей сложности в 12 местах по всей стране. Полицейское управление будет выделять в эти дни по 40 тысяч сотрудников для обеспечения общественного порядка. 15 тысяч полицейских будут направлены на площадь Кванхвамун и 20 тысяч – на стадион Кубка мира в Сувоне.