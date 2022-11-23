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Политика

РК и Китай обсудили демаркацию границ ИЭЗ в Жёлтом море

Write: 2022-11-24 12:37:50Update: 2022-11-24 13:50:37

РК и Китай обсудили демаркацию границ ИЭЗ в Жёлтом море

Представители внешнеэкономических ведомств РК и Китая провели десятый раунд переговоров о границах исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Жёлтом море. Встреча состоялась в Сеуле 23 ноября после трёхлетнего перерыва. Делегации на переговорах возглавляли директор департамента международного права МИД РК Ли Чжи Хён и спецпредставитель МИД Китая по вопросам восточной части Жёлтого моря Го Янь. По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся демаркации границ морских пространств. РК и Китай в 1996 году присоединились к Конвенции ООН по морскому праву, установив двухсотмильные исключительные экономические зоны в Жёлтом море. Однако их границы накладываются друг на друга в ряде районов, где ширина акватории Жёлтого моря составляет менее четырёхсот миль. В связи с этим с 2015 года Сеул и Пекин ведут переговоры о демаркации границ исключительных экономических зон. 
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