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23 ноября в Сеуле состоялся южнокорейско-кенийский саммит. Президенты двух стран Юн Сок Ёль и Уильям Руто обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах. Южнокорейский лидер назвал Кению лидером сообщества Восточной Африки, отметив, что с момента установления дипломатических отношений в 1964 году две страны поддерживают традиционно дружественные отношения. По его словам, Кения является площадкой для выхода на рынки Восточной Африки, логистическим центром и основным партнёром южнокорейских компаний, работающих в регионе. Юн Сок Ёль выразил готовность внести вклад в укрепление продовольственной безопасности Кении, предоставив семена новых сортов риса, выведенных в РК. Уильям Руто отметил крепость двусторонних отношений, в основу которых заложены общие ценности и принципы. Он проявил интерес к атомной энергетике, поскольку Кения на 93% зависит от возобновляемых источников энергии. Глава Кении посетил РК впервые за последние 32 года.