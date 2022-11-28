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РК присоединится к инициативе «Зерно из Украины», целью которой является выделение части украинского зерна, экспортируемого через Чёрное море, странам, которые испытывают нехватку продовольствия. Это, в частности, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен. В адрес Всемирной продовольственной программы будут направлены 3 млн долларов. Как отмечается в заявлении южнокорейского МИД, поддержка инициативы «Зерно из Украины» рассматривается как вклад в усилия мирового сообщества по преодолению глобального продовольственного кризиса. Решение о присоединении к инициативе политически не мотивировано и носит исключительно гуманитарный характер,- подчёркивается в заявлении. С данной инициативой выступил на саммите «Большой двадцатки» на Бали президент Украины Владимир Зеленский.