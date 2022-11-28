РК и Австралия расширят экономическое сотрудничество

30 ноября в Сиднее состоялось заседание южнокорейско-австралийского комитета по экономическому сотрудничеству. Его участники обсудили вопросы взаимодействия в таких сферах как зелёная энергетика, сельское хозяйство, финансовый рынок, оборонная промышленность, стратегия разработки минеральных ресурсов, совместные исследования, противодействие американскому Акту об инфляции. Стороны обменялись мнениями о возможном расширении сотрудничества с учётом потенциала производства водорода в Австралии и спроса на него в РК, а также возможностей синергии южнокорейских технологий в сфере батарей и материалов, а также природных ресурсов Австралии. Комитет является единственным неправительственным каналом по развитию экономического взаимодействия РК и Австралии. Его первое заседание состоялось в 1979 году в Сеуле. На этот раз в заседании приняли участие 170 представителей деловых кругов двух стран.