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Экономика

РК и Австралия расширят экономическое сотрудничество

Write: 2022-11-30 14:27:36Update: 2022-11-30 15:50:47

РК и Австралия расширят экономическое сотрудничество

30 ноября в Сиднее состоялось заседание южнокорейско-австралийского комитета по экономическому сотрудничеству. Его участники обсудили вопросы взаимодействия в таких сферах как зелёная энергетика, сельское хозяйство, финансовый рынок, оборонная промышленность, стратегия разработки минеральных ресурсов, совместные исследования, противодействие американскому Акту об инфляции. Стороны обменялись мнениями о возможном расширении сотрудничества с учётом потенциала производства водорода в Австралии и спроса на него в РК, а также возможностей синергии южнокорейских технологий в сфере батарей и материалов, а также природных ресурсов Австралии. Комитет является единственным неправительственным каналом по развитию экономического взаимодействия РК и Австралии. Его первое заседание состоялось в 1979 году в Сеуле. На этот раз в заседании приняли участие 170 представителей деловых кругов двух стран.
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