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Политика

С 4 по 6 декабря президент Вьетнама посетит с визитом РК

Write: 2022-12-01 11:35:10Update: 2022-12-01 16:15:23

С 4 по 6 декабря президент Вьетнама посетит с визитом РК

Photo : YONHAP News

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук посетит РК с государственным визитом с 4 по 6 декабря по приглашению президента Юн Сок Ёля. Как сообщили в администрации главы государства, южнокорейско-вьетнамский саммит состоится 5 декабря в расширенном составе и в двустороннем формате. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах экономики, политики, безопасности и образования, обменяются мнениями по региональным и глобальным проблемам. В президентской администрации отметили, что Вьетнам является одним из ключевых партнёров РК в реализации Индо-Тихоокеанской стратегии Сеула. Ожидается, что саммит позволит вывести отношения двух стран на уровень стратегического партнёрства и укрепить сотрудничество с АСЕАН. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипотношений между РК и Вьетнамом. 
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