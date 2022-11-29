Годовой доход домохозяйств РК вырос

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В прошлом году рост годового дохода южнокорейских домохозяйств оказался максимальным с 2017 года. Это выяснилось в ходе исследования, которое провели Национальное статистическое управление, Банк Кореи и Комитет финансового контроля среди 20 тыс. домохозяйств. В 2021 году средний годовой доход домохозяйства составил 64 млн 140 тыс. вон (49.221 доллар). Это самый высокий показатель с 2017 года. Кроме того, был зафиксирован максимальный с 2017 года рост в 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Доход от трудовой деятельности вырос на 7%, составив 31.645 долларов, а от коммерческой деятельности - на 2,2% до 8.872 долларов. По состоянию на конец марта этого года, средний объём задолженности увеличился на 4,2%, составив 70 тыс. долларов. Средний объём активов вырос на 9% до 420 тыс. долларов. Такой рост объясняют увеличением цен на недвижимость.