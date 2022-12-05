Регионы РК выступают за отмену масочного режима

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Мэрия города Тэчжона объявила о намерении отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Об этом сообщила 2 декабря телерадиокомпания KBS. После этого администрация провинции Чхунчхон-Намдо также сообщила о такой возможности. Губернатор провинции Ким Тхэ Хым заявил, что правительство должно рассмотреть вопрос об отмене обязательного ношения масок в помещениях. В противном случае, подчеркнул губернатор, местная администрация сделает это в одностороннем порядке, направив властям страны соответствующее уведомление. Данные заявления спровоцировали обсуждения вопроса о масочном режиме. Регионы объясняют свою позицию тем, что во многих странах от обязательного ношения масок уже отказались, а их постоянное применение может отрицательно сказаться на развитии детей. Между тем, карантинные власти подчёркивают необходимость сохранения единой системы противоэпидемических мер. Отмена масочного режима планируется, но не сейчас, а в перспективе. Правительство не может помешать местным администрациям отменить масочный режим на своём уровне, однако в Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам напомнили о наличии полномочий оказывать влияние на решения глав регионов в подобных вопросах. Председатель экспертной комиссии по противодействию инфекционным заболеваниям Чон Ги Сок заявил, что отмена масочного режима может поставить под удар тех, кто относится к группам высокого риска. По его словам, правительство не устанавливало конкретных сроков отказа от масок. Открытые обсуждения данного вопроса состоятся 15 и 26 декабря.