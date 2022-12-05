Photo : YONHAP News

6 декабря по случаю визита в РК президента Вьетнама и 30-летия установления дипотношений между двумя странами в Сеуле состоялся южнокорейско-вьетнамский бизнес-форум. В нём приняли участие около 300 представителей финансовых и деловых кругов двух стран. Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата РК. Выступая на открытии форума, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что отношения между двумя странами перешли на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, и перед ними открыты широкие возможности сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, торговли, культуры и туризма. Он пообещал создать благоприятные условия для южнокорейских инвестиций во Вьетнам. В рамках форума подписаны 15 меморандумов о взаимопонимании по различным вопросам, включая расширение авиасообщения.