7 декабря в РК 65.253 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 7 декабря в стране зарегистрированы 65.253 новых случая COVID-19. Это на 9.184 случая меньше, чем в предыдущий день, но, по сравнению с предыдущей неделей, на 8.184 случая больше. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 27,5 млн человек. Органы здравоохранения ожидают в ближайшее время незначительного роста заболеваемости, но не исключают возможности новой волны вируса нынешней зимой. До конца декабря планируется скорректировать план дальнейших карантинных мер. Масочный режим в помещениях является последним ограничением, оставшимся в силе после отмены других мер социального дистанцирования. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 435 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки скончался 61 человек. Коэффициент смертности 0,11%.