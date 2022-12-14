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В ночь с 17 на 18 декабря Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены в период с 23:13 17 декабря до 00:05 18 декабря с полигона в районе деревни Тончхан-ри уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто. Они пролетели около 500 км. Предыдущий ракетный запуск был осуществлён Пхеньяном месяц назад. Тогда была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». Нынешний запуск произошёл на следующий день после 11-й годовщины смерти бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира. Он может рассматриваться как реакция Пхеньяна на принятие Генеральной Ассамблеей ООН очередной резолюции о правах человека в Северной Корее и принятие Японией стратегии безопасности, обеспечивающей возможность контратаковать базы противника. В этом году Северная Корея 36 раз запускала баллистические и три раза - крылатые ракеты.