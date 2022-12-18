Пхеньян провёл «важное испытание» для разработки спутника

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Северная Корея провела «важный заключительный этап» испытаний ракетно-пусковой установки по выводу на орбиту военного разведывательного спутника. Как сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на неназванного представителя Национального управления аэрокосмического развития, 18 декабря на космодроме «Сохэ», расположенном в районе деревни Тончхан-ри уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто, была проведена «оценка возможностей спутниковой фотографии, системы передачи данных и наземной системы управления». С космодрома запущено транспортное средство, несущее «испытательный образец спутника», под углом к высоте 500 километров. Подготовка к запуску первого военного разведывательного спутника завершится к апрелю 2023 года,- говорится в сообщении. В нём также подчёркивается, что результаты испытаний были немедленно доложены в Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи. Агентство ЦТАК опубликовало фото южнокорейских городов Сеула и Инчхона, которые, предположительно, сняты с испытательного спутника.