Сеул протестует по поводу притязаний Японии на острова Токто

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Правительство РК выразило жёсткий протест по поводу высказываний министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси об островах Токто в Восточном море. Выступая 23 января на открытии очередной сессии японского парламента, он назвал исконно корейские острова Токто японской территорией, и Токио продолжит работу по отстаиванию этой позиции. Как подчеркнули в южнокорейском МИД, подобные высказывания японской стороны не идут на пользу двусторонним отношениям, нацеленным на будущее. Подчёркивается также, что никакие заявления Японии по островам Токто не повлияют на суверенитет РК над ними. Сеул будет жёстко противодействовать любым провокациям. Японский МИД десять лет подряд делает заявления, в которых называет Токто японской территорией. Ёсимаса Хаяси также пообещал сделать всё возможное для внесения шахты Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сеул выступает против, поскольку не менее 2 тысяч корейцев были вынуждены работать на шахте в период японского колониального правления в Корее.