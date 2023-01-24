25 января в РК самая низкая температура воздуха с начала зимы

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25 января в РК зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней зимы. В 02:00 она составила в Сеуле -17,3°С. За всю историю метеорологических наблюдений, начавшихся в 1904 году, температура воздуха в Сеуле опускалась ниже -17° лишь 173 раза, причём после 2000 года – 9 раз. Из-за сильного ветра ощущаемая температура составила еще ниже -24,7°С. Наиболее сильные морозы сохраняются в северных районах страны. Так, в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо столбик термометра опустился до -25,1°С, а ощущаемая температура составила -28,3°С. Остров Чечжудо также оказался под влиянием холодного атмосферного фронта. На острове Марадо, который является самой южной точкой страны, температура воздуха составила -2,9°С. Синоптики объясняют резкое похолодание проникновением холодного арктического воздуха из Сибири. Во второй половине дня температура воздуха начнёт постепенно повышаться, поскольку направление ветра изменится с северо-западного на относительно тёплое западное, поскольку континентальное высокое давление во внутренних районах Китая постепенно смещается на восток.