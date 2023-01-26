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В Корее

В РК два дня подряд более 30 тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2023-01-27 11:35:02Update: 2023-01-27 11:36:23

В РК два дня подряд более 30 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 26 января в стране зарегистрированы 31.711 случаев COVID-19. Это на 4.303 случая больше, чем неделю назад. Число инфицированных, которое в течение четырёх дней составляло менее 20 тысяч человек, второй день подряд превышает 30-тысячную отметку после того, как открылись пункты тестирования на COVID-19, которые не работали в праздник Нового года по лунному календарю. В тяжёлом и критическом состоянии находится 481 человек. Это на 8 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 36 человек. Коэффициент смертности 0,11%. С 30 января в стране отменяется обязательный масочный режим для закрытых помещений, включая учебные заведения. Маски останутся обязательными лишь в медицинских учреждениях, аптеках и общественном транспорте 
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