В РК отмечен рост производства, потребления и инвестиций

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В прошлом году в РК второй год подряд отмечен одновременный рост объёмов производства, потребления и инвестиций. Об этом сообщили 31 января в Национальном статистическом управлении. Индекс промышленного производства составил 116,4 пункта. За 100 пунктов берутся значения 2015 года. Нынешний показатель вырос на 3,3% в годовом исчислении. Отмечен рост в отраслях услуг, горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и строительства. Индекс розничных продаж, указывающий на потребительскую активность, вырос на 0,2%. Инвестиции в производственные мощности возросли на 3,3% за счёт отраслей машиностроения и автомобилестроения. Но если рассматривать показатели только за декабрь прошлого года, то объём производства и инвестиции существенно сократились. Отмечен только рост потребления.