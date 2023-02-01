В РК сократился импорт и вырос торговый дефицит

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Южнокорейский экспорт составил в январе текущего года 46 млрд 270 млн долларов, сократившись на 16,6% в годовом исчислении. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, экспорт сокращается четыре месяца подряд впервые с 2020 года. Зарубежные продажи полупроводников, ключевой статьи отечественного экспорта, сократились на 44,5% в годовом исчислении из-за падения спроса. Продажи нефтехимической продукции снизились за тот же период на 25%, машинного оборудования - на 15,8%, металлопродукции - на 25,9%, автозапчастей - на 16,2%, товаров для здоровья - на 33,5%. Одновременно экспорт автомобилей вырос на 21,9%, нефтепродуктов - на 12,2%, морских судов - на 86,3%. Импорт составил в прошлом месяце 58 млрд 960 млн долларов, сократившись на 2,6% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса достиг нового рекорда в 12 млрд 690 млн долларов, существенно превысив предыдущий рекорд в 9 млрд 440 млн долларов, установленный в августе прошлого года. Это вызвано высокими ценами на энергоносители, за счёт которых РК удовлетворяет основную часть своих энергетических потребностей. Импорт превышает экспорт 11 месяцев подряд, с апреля прошлого года, что происходит впервые с 1997 года.