Правительство РК поддержит экспорт и инвестиции

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В РК будет создан совет по вопросам экспорта и инвестиций на министерском уровне. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 3 февраля на заседании министров экономического блока. Он напомнил, что ситуация в отечественной экономике ухудшается под влиянием жёсткой денежно-кредитной политики в ведущих странах и сокращения спроса на полупроводники. Ожидается, что в первой половине текущего года экспорт продолжит сокращаться, но во втором полугодии ситуация немного улучшится. Помимо совета по вопросам экспорта и инвестиций, будет создана рабочая группа, в задачи которой войдёт постоянный мониторинг ситуации и выработка мер поддержки. Одновременно власти решили укрепить взаимодействие с регионами в целях стабилизации тарифов на коммунальные услуги. Коснувшись инфляции, Чху Гён Хо сказал, что январские показатели совпали с прогнозом. Ожидается, что в первом квартале текущего года инфляция сохранится на уровне пяти процентов, после чего немного понизится.