Глава МИД РК встретился с представителями Конгресса США

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2 февраля глава МИД РК Пак Чин, находящийся с визитом в США, провёл ряд встреч с представителями Конгресса и бывшими послами США в РК. Обсуждались вопросы функционирования двустороннего альянса, которому в этом году исполнилось 70 лет. На встрече с парламентариями Пак Чин высоко оценил роль альянса в укреплении отношений между РК и США на всех уровнях. Американские парламентарии выразили согласие с необходимостью укрепления сотрудничества, прежде всего, в сфере экономической безопасности. Кроме того, Пак Чин встретился с бывшими послами США в РК Марком Липпертом и Кэтрин Стивенс, поблагодарив их за усилия в развитии отношений двух стран во время работы в Сеуле. Помимо этого, Пак Чин посетил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), где встретился с его директором Биллом Нельсоном. Он выразил надежду на расширение сотрудничества в сферах науки и технологий, а также изучения космоса.