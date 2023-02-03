В РК нет новых случаев птичьего гриппа

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На протяжении последних 20 дней в РК не было новых случаев птичьего гриппа на фермах. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, представленным 3 февраля, с начала этой зимы в 10 регионах страны зарегистрированы 63 вспышки вируса. Уничтожены 5 млн 870 тыс. голов домашней птицы в 121 хозяйстве. Последний случай птичьего гриппа зафиксирован 11 января на птицеферме в волости Пхосын-ып города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо. Если в феврале не будет новых вспышек, то нынешней зимой эпидемическую ситуацию можно будет считать стабильной. Прежде волна вируса заканчивалась в течение трёх месяцев после начала. Между тем, вирус продолжает выявляться среди диких птиц, поэтому власти сохраняют высокий уровень готовности к изменению ситуации.