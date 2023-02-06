РК окажет помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

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7 февраля президент РК Юн Сок Ёль дал указание правительству в кратчайшие сроки отправить медикаменты и спасателей в Турцию, где произошло сильнейшее землетрясение. Он призвал МИД и посольство РК в Турции тесно сотрудничать с местными властями в вопросах оказания экстренной помощи. На своей странице в социальных сетях Юн Сок Ёль написал, что РК выражает соболезнования жителям Турции, потерявшим близких. «Мы готовы оказать любую помощь братской Турции, близкие отношения с которой скреплены кровью, совместно пролитой в Корейской войне»,- говорится в сообщении президента. 6 февраля МИД РК выразил соболезнования народу Турции в связи с трагедией, пожелав скорейшего восстановления пострадавших районов. Сообщений о гражданах РК, пострадавших в результате землетрясения, не поступало.